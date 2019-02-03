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Переговори про вільну торгівлю з Україною перебувають на завершальному етапі, – МЗС Туреччини

"З Україною, зокрема, переговори перебувають на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписана найближчим часом"
Переговори про зону вільної торгівлі з Україною перебувають на завершальному етапі, заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушогл.
Переговори про вільну торгівлю з Україною перебувають на завершальному етапі, – МЗС Туреччини Фото: xn--j1aidcn.org

Угода про вільну торгівлю з Україною буде підписана найближчим часом, - "Радіо Свобода". 

"З Україною, зокрема, переговори перебувають на останньому етапі. Угода про вільну торгівлю з Україною, можливо, буде підписана найближчим часом", – сказав Чавушоглу.

Україна планувала підписати договір про вільну торгівлю із Туреччиною ще до кінця 2018 – після майже восьми років переговорів. Українські учасники процесу кажуть, що причина в захисті власних ринків збуту. Турецька сторона натякає, що не на всіх рівнях влади цей договір взагалі хочуть підписувати. Втім у Міністерстві економічного розвитку України стверджують, що конфліктні питання узгодили на 80-90%.

Нагадаємо, що 21 січня Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі.

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02 03 2019 21:25
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