Переговори США та Ірану щодо ядерної угоди відбудуться 6 лютого в Омані

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася перенести майданчик переговорів із Туреччини на прохання Тегерана.

Переговори між США та Іраном щодо відновлення ядерної угоди відбудуться 6 лютого в Омані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на регіонального дипломата.

За даними агентства, адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася перенести майданчик переговорів із Туреччини на прохання Тегерана. Водночас Axios із посиланням на арабське джерело зазначає, що сторони ще узгоджують формат зустрічі та можливу участь інших держав регіону.

Раніше очікувалося, що до переговорів, окрім спецпосланника США Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, долучаться представники Пакистану, Саудівської Аравії, Катару, Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Однак, за словами джерела Reuters, іранська сторона наразі наполягає виключно на двосторонніх переговорах зі Сполученими Штатами.

Також повідомлялося, що участь у переговорах може взяти зять Дональда Трампа Джаред Кушнер разом із Віткоффом. Офіційного підтвердження складу делегацій сторони поки не надали.

За інформацією західних ЗМІ, Трамп висунув три ключові умови для відновлення переговорного процесу: припинення збагачення урану в Ірані, обмеження програми з розробки балістичних ракет та припинення підтримки регіональних збройних угруповань. В Ірані неодноразово заявляли, що такі вимоги порушують суверенітет країни. Водночас два іранські чиновники зазначили Reuters, що саме ракетна програма є одним із найскладніших питань для досягнення компромісу.

Переговори відбуваються на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Раніше The Washington Post повідомляло, що Дональд Трамп доручив своїм радникам підготувати варіанти швидких і точкових ударів по Ірану, які не призвели б до затяжного військового конфлікту. США також посилили військову присутність у регіоні, зокрема перекинули авіаносну ударну групу до Індійського океану.

Додатковим фактором напруженості залишаються масштабні антиурядові протести в Ірані, які тривають з кінця 2025 року. За даними ЗМІ, кількість загиблих унаслідок їх придушення могла сягнути десятків тисяч осіб. На цьому тлі Вашингтон неодноразово заявляв про готовність до «жорстких дій», аби не допустити отримання Іраном ядерної зброї.