Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Переговори США та Ірану щодо ядерної угоди відбудуться 6 лютого в Омані

04 лютого 2026, 12:35
Переговори США та Ірану щодо ядерної угоди відбудуться 6 лютого в Омані
з вільних джерел
Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася перенести майданчик переговорів із Туреччини на прохання Тегерана.

Переговори між США та Іраном щодо відновлення ядерної угоди відбудуться 6 лютого в Омані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на регіонального дипломата.

За даними агентства, адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася перенести майданчик переговорів із Туреччини на прохання Тегерана. Водночас Axios із посиланням на арабське джерело зазначає, що сторони ще узгоджують формат зустрічі та можливу участь інших держав регіону.

Раніше очікувалося, що до переговорів, окрім спецпосланника США Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, долучаться представники Пакистану, Саудівської Аравії, Катару, Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Однак, за словами джерела Reuters, іранська сторона наразі наполягає виключно на двосторонніх переговорах зі Сполученими Штатами.

Також повідомлялося, що участь у переговорах може взяти зять Дональда Трампа Джаред Кушнер разом із Віткоффом. Офіційного підтвердження складу делегацій сторони поки не надали.

За інформацією західних ЗМІ, Трамп висунув три ключові умови для відновлення переговорного процесу: припинення збагачення урану в Ірані, обмеження програми з розробки балістичних ракет та припинення підтримки регіональних збройних угруповань. В Ірані неодноразово заявляли, що такі вимоги порушують суверенітет країни. Водночас два іранські чиновники зазначили Reuters, що саме ракетна програма є одним із найскладніших питань для досягнення компромісу.

Переговори відбуваються на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Раніше The Washington Post повідомляло, що Дональд Трамп доручив своїм радникам підготувати варіанти швидких і точкових ударів по Ірану, які не призвели б до затяжного військового конфлікту. США також посилили військову присутність у регіоні, зокрема перекинули авіаносну ударну групу до Індійського океану.

Додатковим фактором напруженості залишаються масштабні антиурядові протести в Ірані, які тривають з кінця 2025 року. За даними ЗМІ, кількість загиблих унаслідок їх придушення могла сягнути десятків тисяч осіб. На цьому тлі Вашингтон неодноразово заявляв про готовність до «жорстких дій», аби не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

СШАядерна зброяІранДональд Трамппереговори

Останні матеріали

Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіху на Сумському та Харківському напрямку. Але пробують просуватися на півдні – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 16:48
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 11:33
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Політика
Боротьба за Арктику. Економічний шанс чи екологічна загроза – Стівен Віллс
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 23:07
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється