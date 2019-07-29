Переговори з МВФ відновляться не раніше вересня, - Герус

Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом про започаткування нової кредитної програми мають відновитися не раніше середини вересня 2019 року

Він також зазначив, що на переговорах буде обговорюватися перехід до ринкових цін на газ для населення. Зокрема, українська сторона буде обговорювати точний час, коли та на скільки ціни на газ для населення будуть зростати та переходити до ринкового рівня.

"Не раніше середини вересня. В групу переговорників ввійде керівництво нового уряду та представники Офісу президента", - повідомив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України для початку переговорів про підписання нової кредитної програми одразу після того, як буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс під час традиційної прес-конференції у Вашинґтоні.

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