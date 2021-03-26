Перехід до "зеленої" економіки прискорить технологічні зміни та створить робочі місця, - експерти

ДТЕК повністю поділяє європейські цілі та усвідомлює, що декарбонізація - це важлива умова не тільки для успішної трансформації бізнесу, а й запорука успіху та економічної стабільності України

Інвестиції в реалізацію Україною EU Green Deal будуть стимулювати технологічний прогрес: економіка стане ефективнішою та інноваційною.

Про це говорили на заході Глобального договору ООН Making Global Goals Local Business - Georgia, повідомляє "РБК-Україна".

Making Global Goals Local Business - Georgia є платформою для керівників підприємств і урядів країн-учасниць Глобального договору ООН, де обговорюються інноваційні рішення для досягнення цілей Паризької угоди та цілей в області сталого розвитку.

У дискусійних панелях, організованих ГД ООН, взяли участь бізнес-лідери, представники уряду, а також міжнародних організацій та мереж Глобального договору Грузії, України, Польщі, Туреччини та Білорусі.

Учасники заходу акцентували на тому, що EU Green Deal ставить ключовою метою зробити Європу першим у світі кліматично нейтральним континентом до 2050 року, і за цією метою, стоять амбітні завдання по глибокій трансформації ключових галузей економіки та усталених моделей розвитку країн ЄС.

"Урядові консультації з активною участю ділових кіл із різних секторів, зокрема сільського господарства, транспорту, енергетики, чорної металургії та хімічної промисловості, мають вирішальне значення для кращого розуміння того, що буде означати для економіки узгодження з Європейським зеленим курсом. Вони продемонструють, що практично необхідно для забезпечення того, щоб промисловість, транспорт і сільське господарство країн Східної Європи успішно встали на шлях зеленого переходу з мінімальними втратами для суспільства", - зазначила у своєму виступі генеральний та виконавчий директор Глобального договору ООН Санда Оджіамбо.

Учасники заходу також відмітили, що у світовому енергетичному секторі сьогодні надзвичайно важливим питанням є поступова декарбонізація, від успіху якої залежатиме добробут наступних поколінь.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, який також взяв участь у заході Глобального договору ООН, компанія ДТЕК повністю поділяє європейські цілі та усвідомлює, що декарбонізація - це важлива умова не тільки для успішної трансформації бізнесу, а й запорука успіху та економічної стабільності України.

"ДТЕК трансформується, щоб стати більш екологічним, ефективним і технологічним бізнесом, який в своїй діяльності керується принципами ESG. Це наш внесок у побудову нової економіки України. Ми застосовуємо кращий світовий досвід, впроваджуємо інновації, розвиваємо нові технології та відкрито ділимося своїми напрацюваннями в цій сфері для досягнення глобальних цілей ООН", - підкреслив Дмитро Сахарук.

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