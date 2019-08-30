Перекладач Гройсмана отримав 3 роки за держзраду і вийшов на волю за "законом Савченко"
Суд визнав Єжова винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28, ч. 2, 111 Кримінального кодексу (державна зрада). При цьому суд зарахував у термін відбуття покарання Єжова термін його попереднього ув'язнення з 20 грудня 2017 року по 3 липня 2019 року включно, з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі, що становить 3 роки 28 днів, повідомляють "Українськi Новини" з посиланням на рішення суду.
Тож суд вказав, що Єжов відбув покарання.
При цьому суд змінив йому запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання до набуття вироком чинності. До цього часу Єжов повинен повідомляти суду про зміну місця свого проживання.
Також суд зобов'язав повернути Єжову паспорт громадянина України і паспорт для виїзду за кордон. Арешт з його майна, а саме з квартири, автомобіля та інших речей, знято.
Нагадаємо, 20 грудня 2017 року Служба безпеки затримала Єжова за підозрою в державній зраді. Його звинуватили в передачі спецслужбам РФ матеріалів про зустрічі прем'єра з іноземними чиновниками, зокрема: з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і верховним представником ЄС Федерікою Могеріні.
3 липня суд звільнив Єжова з-під варти на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, який визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.
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