Перемога Бабіша в Чехії загрожує зменшенням підтримки України з боку ЄС – The Guardian

06 жовтня 2025, 11:42
Фото: reuters.com
Передвиборча обіцянка Бабіша припинити військову допомогу Україні зближує його з прем'єр-міністрами Угорщини та Словаччини Віктором Орбаном і Робертом Фіцо.

Після перемоги мільярдера Андрія Бабіша на парламентських виборах у Чехії посилюється загроза подальшого обмеження підтримки України з боку ЄС.

Про це пише The Guardian, наголошуючи, що передвиборча обіцянка Бабіша припинити військову допомогу Україні зближує його з прем'єр-міністрами Угорщини та Словаччини Віктором Орбаном і Робертом Фіцо.

"Це знаменує собою різкий поворот, оскільки чеський правоцентристський уряд Петра Фіали підтримував Україну з моменту вторгнення росії 2022 року. Ймовірний майбутній прем'єр-міністр пообіцяв переглянути очолювану Чехією міжнародну кампанію, розпочату нинішнім чеським урядом, який поставив Україні 3,5 млн артилерійських снарядів із 2024 року", - пише видання.

Водночас після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом Бабіш заявив, що називати його потенційним порушником спокою "несправедливо". Він також підкреслив свою проєвропейську позицію і бажання, щоб "Європа функціонувала добре".

"Щорічно ми відправляємо 2,5 млрд євро з бюджету до Брюсселя. І, звичайно ж, Брюссель допомагає Україні. Так що, я думаю, ми в темі", - сказав Бабіш.

виборивійнаЧехіяВіктор ОрбанЄвросоюзРоберт ФіцоАндрія Бабіш

