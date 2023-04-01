Генерал Міллі прокоментував чи зможе Україна перемогти цього року

Таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Генерал також додав, що це не не є неможливим.

Пише Defense One

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року" - сказавв Міллі.

І додав: "Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України".

На його думуку, це важливе військове завдання і дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні.

"Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання" - додав генерал.