Генерал Міллі прокоментував чи зможе Україна перемогти цього року
Генерал також додав, що це не не є неможливим.
Пише Defense One
"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року" - сказавв Міллі.
І додав: "Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України".
На його думуку, це важливе військове завдання і дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні.
"Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання" - додав генерал.