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Перемога ультраправих на виборах в ЄС ставить під загрозу підтримку України – The Hill

12 червня 2024, 16:17
Перемога ультраправих на виборах в ЄС ставить під загрозу підтримку України – The Hill
Джерело: pixabay
росія вважає ультраправі сили по всій Європі основними засобами впливу на європейську політику.

Переконлива перемога ультраправих партій на парламентських виборах до Європейського Союзу, що відбулися цими вихідними, ставить підтримку України під загрозу, оскільки більш скептично налаштовані депутати отримують більшу частку місць у законодавчій палаті.

Виборці переважно обирали поміркованих і лівих, але перемога ультраправих депутатів у Європі ставить під загрозу зусилля з підтримки Києва чи стримування росії. Найбільша загроза походить від французької ультраправої партії "Національне об'єднання", яка здобула найбільше місць у парламенті Франції й змусила президента Макрона оголосити про проведення нових виборів в Парижі.

Про це повідомляє The Hill.

Вибори були зумовлені внутрішніми проблемами Європи, такими як імміграція, зайнятість та боротьба зі зміною клімату, але найбільша сухопутна війна на континенті з часів Другої світової війни була найбільшим зовнішньополітичним питанням для європейців, які йшли на виборчі дільниці, а безпека та оборона є одними з пріоритетів для виборців.

Зростаючий вплив скептично налаштованих до України законодавців у країнах від Німеччини до Австрії також віддзеркалює боротьбу, що триває у США, де ультраправі законодавці намагаються заблокувати військову допомогу Києву.

Партія "Брати Італії" прем'єр-міністра Італії Джорджи Мелоні, яка була домінуючою силою в Італії протягом останніх двох років і закріпила свій вплив на виборах в ЄС на вихідних, не була антиукраїнською і співпрацювала з основними партіями ЄС. На противагу цьому, ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував дії в ЄС на підтримку України чи запровадження санкцій проти росії та утримався від надання допомоги Києву. 

Петер Креко, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, вважає, що будь-які ультраправі партії, які прийдуть до влади, швидше за все, наслідуватимуть приклад Італії, а не Угорщини. Він також попередив, що росія розглядає ультраправі сили по всій Європі як "головні канали" для впливу на європейську політику. 

Інший приклад — Словаччина, чий ультраправий прем'єр-міністр Роберт Фіцо, прийшовши до влади минулого року, негайно припинив військову допомогу Києву. Партія Фіцо програла прогресивній групі на виборах до ЄС, оскільки виборці відкинули деякі з його суперечливих політик.

Ще одним тривожним сигналом для України є піднесення партії "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на виборах у Німеччині, випередивши Соціал-демократичну партію, очолювану канцлером країни Олафом Шольцем. Партія рішуче налаштована проти України й пообіцяла не надсилати їй більше зброї у боротьбі з росією, хоча її лідери стверджують, що вони не пов'язані з кремлем, а прагнуть до балансу у війні. 

Інші ультраправі партії здобули перемогу в Польщі, Румунії, Болгарії та Австрії, створивши нову загрозу для підтримки України в Східній і Центральній Європі.

В Австрії Партія свободи здобула перше місце напередодні національних виборів у вересні. Австрія зберігає нейтралітет і не постачає зброю Україні, але може стати більшою проблемою на європейській арені, як це сталося з Угорщиною. Партія Свободи також рішуче налаштована проти України й вважається проросійською, а війна є великою проблемою в Австрії.

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