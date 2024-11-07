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Перемовини про нову угоду ЄС і Швейцарії можуть закінчитися до кінця року – Bloomberg

07 листопада 2024, 15:55
Перемовини про нову угоду ЄС і Швейцарії можуть закінчитися до кінця року – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Водночас угоду мають ще затвердити під час загальнонаціонального голосування.
Президент Швейцарії Віола Амгерд заявила, що переговори про нову політичну угоду з Європейським Союзом мають бути завершені найближчим часом.
 
Про це інформує Bloomberg.
 
Це сигнал про впевненість у тому, що країна зможе підтримувати стабільні відносини зі своїм найбільшим торговим партнером після того, як попередні спроби зазнали невдачі, зазначає видання.
 
Ми перебуваємо на фінішній смузі і хочемо вирішити два-три відкритих питання. Швейцарія хоче стабілізувати та поглибити двосторонній шлях з ЄС”, ‒ сказала Амгерд.
 
Угода наблизить Швейцарію на один крок до відновлення відносин після того, як вона несподівано вийшла з переговорів у 2021 році, підриваючи зв’язки з блоком і “піддавши транскордонний бізнес правовій невизначеності”.
 
Вчора уряд Швейцарії заявив, що в більшості сфер було досягнуто “суттєвого прогресу”, але потрібно більше працювати над вільним пересуванням, платежами в скарбницю ЄС і ринком електроенергії. І Швейцарія, і блок заявили, що хочуть завершити переговори до кінця року.
 
Водночас для швейцарської сторони погодження нової угоди є лише одним із кроків у складному процесі. Уряд має ще подати відповідний пакет законів на розгляд парламенту та громадськості, аби забезпечити його підтримку під час загальнонаціонального голосування. Це може виявитися нелегкою справою, враховуючи, що національні проблеми імміграції суперечать вимогам ЄС щодо вільного пересування людей. Крім того, згідно з останнім опитуванням, блок викликає негативні емоції у майже половини населення Швейцарії.

 

ЄСШвейцаріявійна в Україніросія окупанти

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