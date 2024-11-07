Перемовини про нову угоду ЄС і Швейцарії можуть закінчитися до кінця року – Bloomberg

Водночас угоду мають ще затвердити під час загальнонаціонального голосування.

Президент Швейцарії Віола Амгерд заявила, що переговори про нову політичну угоду з Європейським Союзом мають бути завершені найближчим часом.

Це сигнал про впевненість у тому, що країна зможе підтримувати стабільні відносини зі своїм найбільшим торговим партнером після того, як попередні спроби зазнали невдачі, зазначає видання.

“Ми перебуваємо на фінішній смузі і хочемо вирішити два-три відкритих питання. Швейцарія хоче стабілізувати та поглибити двосторонній шлях з ЄС”, ‒ сказала Амгерд.

Угода наблизить Швейцарію на один крок до відновлення відносин після того, як вона несподівано вийшла з переговорів у 2021 році, підриваючи зв’язки з блоком і “піддавши транскордонний бізнес правовій невизначеності”.