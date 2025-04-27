Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Перемир'я в Україні як ніколи близько, але навряд воно стане перемогою для України – The Telegraph

27 квітня 2025, 11:23
Перемир'я в Україні як ніколи близько, але навряд воно стане перемогою для України – The Telegraph
Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський
путін підштовхнув президента США до України, але Зеленський знає, що це навряд чи змінить хід війни.

Смерть Папи Франциска вперше з часу їхньої невдалої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому зустріла Дональда Трампа і Володимира Зеленського віч-на-віч. 

Обидві сторони назвали їхню 15-хвилинну розмову продуктивною, а Зеленський назвав її потенційно "історичною", повідомляє газета The Telegraph.

Заяви президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського після зустрічі у Ватикані можуть свідчити про те, що перемир'я у війні близьке як ніколи, але воно навряд чи стане перемогою для України. 

Наразі поступки України неминучі і росія бере гору у війні на виснаження, а Трамп не буде рішуче втручатися в це протистояння. 

"Навіть у тому разі, якщо він раптом оголосить про свій намір розмістити американські війська - а це єдиний спосіб зупинити путіна, - він знає, що західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються боєприпаси, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни", - пишуть дурналісти. 

Видання додає, що схоже, в України немає іншого вибору, окрім як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа, що включає в себе фактичну поступку більшої частини території, окупованої рф.

Наразі Вашингтон демонструє, що здається, що путін погодиться на пропозиції Трампа, особливо після загрози введення нових санкцій. Йому необхідно порівнювати продовження війни з тими збитками, яких вона завдає російській економіці. 

Проте якщо буде досягнуто припинення вогню, його позиції посиляться і зміцняться:

"В москві він зможе легко представити це як перемогу; не так уже й важливо, чи вважає російський народ такий результат справедливим обміном за величезні жертви, яких він зазнав, і за значні збитки, завдані його рівню життя".

Також стан самого Зеленського буде хитким, адже якщо він погодиться на припинення вогню і втрату величезних ділянок української території, важко уявити, що він залишиться президентом надовго, зазначає аналітик. При цьому путін активно готуватиметься до такого результату і будуватиме плани з використання подальшого хаосу.

При цьому ситуація в Україні показала слабкість НАТО, і глава кремля побачить у цьому "зелене світло" для своєї майбутньої агресії. Те саме і щодо Китаю, Ірану і будь-яких інших режимів, які хочуть виступити проти Заходу.

"Немає нічого радісного в розморожуванні відносин між США та Україною, якщо кінцевий результат - зрада - залишається, по суті, тим самим", - додає виданя. 

Зеленський після зустрічі заявив, що вона була "хорошою". 

"Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат щодо всіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - додав він. 

Також Трамп після зустрічі опублікував довгий пост, у якому заявив, що у путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні. 

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій", - зазначив Трамп.

 
Війна в Україні переговори

Останні матеріали

Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Політика
Країнам, які більше хеджуватимуться від США, буде легше. Схрестимо пальці, що Україна знищить путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 15:55
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Політика
путін не складає зброї. Навпаки, він збільшує її виробництво для майбутніх воєн – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 12:04
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Капітуляція Трампа. Як святкують втішені пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 25 квітня 2025, 07:27
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється