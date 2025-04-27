Перемир'я в Україні як ніколи близько, але навряд воно стане перемогою для України – The Telegraph

путін підштовхнув президента США до України, але Зеленський знає, що це навряд чи змінить хід війни.

Смерть Папи Франциска вперше з часу їхньої невдалої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому зустріла Дональда Трампа і Володимира Зеленського віч-на-віч.

Обидві сторони назвали їхню 15-хвилинну розмову продуктивною, а Зеленський назвав її потенційно "історичною", повідомляє газета The Telegraph.

Заяви президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського після зустрічі у Ватикані можуть свідчити про те, що перемир'я у війні близьке як ніколи, але воно навряд чи стане перемогою для України.

Наразі поступки України неминучі і росія бере гору у війні на виснаження, а Трамп не буде рішуче втручатися в це протистояння.

"Навіть у тому разі, якщо він раптом оголосить про свій намір розмістити американські війська - а це єдиний спосіб зупинити путіна, - він знає, що західноєвропейські країни не підуть за ним у бій. У них самих закінчуються боєприпаси, і протягом десятиліть у них не вистачало духу захистити свій власний народ, не кажучи вже про народ далекої країни", - пишуть дурналісти.

Видання додає, що схоже, в України немає іншого вибору, окрім як вести переговори на основі останніх мирних пропозицій Трампа, що включає в себе фактичну поступку більшої частини території, окупованої рф.

Наразі Вашингтон демонструє, що здається, що путін погодиться на пропозиції Трампа, особливо після загрози введення нових санкцій. Йому необхідно порівнювати продовження війни з тими збитками, яких вона завдає російській економіці.

Проте якщо буде досягнуто припинення вогню, його позиції посиляться і зміцняться:

"В москві він зможе легко представити це як перемогу; не так уже й важливо, чи вважає російський народ такий результат справедливим обміном за величезні жертви, яких він зазнав, і за значні збитки, завдані його рівню життя".

Також стан самого Зеленського буде хитким, адже якщо він погодиться на припинення вогню і втрату величезних ділянок української території, важко уявити, що він залишиться президентом надовго, зазначає аналітик. При цьому путін активно готуватиметься до такого результату і будуватиме плани з використання подальшого хаосу.

При цьому ситуація в Україні показала слабкість НАТО, і глава кремля побачить у цьому "зелене світло" для своєї майбутньої агресії. Те саме і щодо Китаю, Ірану і будь-яких інших режимів, які хочуть виступити проти Заходу.

"Немає нічого радісного в розморожуванні відносин між США та Україною, якщо кінцевий результат - зрада - залишається, по суті, тим самим", - додає виданя.

Зеленський після зустрічі заявив, що вона була "хорошою".

"Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат щодо всіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - додав він.

Також Трамп після зустрічі опублікував довгий пост, у якому заявив, що у путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій", - зазначив Трамп.