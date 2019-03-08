Перерахунок голосів на окрузі у Львівській області підтвердив перемогу кандидата від партії Порошенка
Перерахунок зі спостерігачами показав відповідність попереднім результатами. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.
Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив чинним рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119-го округу.
Різниця між кандидатом від "ЄС" Михайлом Бондарем і кандидатом від "Слуги народу" Орестом Кавецьким становила 140 голосів.
Михайло Бондар - чинний парламентарій від "Народного фронту", ветеран АТО.
Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.
Нагадаємо, що п'ятьох членів дільничної виборчої комісії на Закарпатті підозрюють у наданні виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати.
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