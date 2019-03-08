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Перерахунок голосів на окрузі у Львівській області підтвердив перемогу кандидата від партії Порошенка

Різниця між лідерами становила всього 140 голосів
Перерахунок голосів на 119-му окрузі у Львівській області з центром у Бродах збігся з попередніми результатами і підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.
Перерахунок голосів на окрузі у Львівській області підтвердив перемогу кандидата від партії Порошенка Фото: facebook.com/myhajlo.bondar

Перерахунок зі спостерігачами показав відповідність попереднім результатами. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці у Facebook, повідомляє LB.ua.

Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив чинним рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119-го округу.

Різниця між кандидатом від "ЄС" Михайлом Бондарем і кандидатом від "Слуги народу" Орестом Кавецьким становила 140 голосів.

Михайло Бондар - чинний парламентарій від "Народного фронту", ветеран АТО.

Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.

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