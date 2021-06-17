Перерахунок пенсій із 1 липня: як це пов’язане з прожитковим мінімумом і хто отримає більше

По-перше, переглянуть розмір мінімальної пенсійної виплати, оскільки відповідно до норм чинного законодавства передбачено, що мінімальний розмір пенсії не може бути менший, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

В Україні через зміну прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян збільшиться розмір пенсій з 1 липня 2021 року.

Про це розповіла заступниця начальника Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"По-перше, переглянуть розмір мінімальної пенсійної виплати, оскільки відповідно до норм чинного законодавства передбачено, що мінімальний розмір пенсії не може бути менший, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Як відомо, така величина на сьогодні становить 1769 грн, і вже починаючи з 1 липня 2021 року ця величина буде дорівнювати 1854 грн. Тобто на 85 грн збільшиться розмір мінімальної пенсійної виплати", - зазначила Зорка.

Вона додала, що максимальна пенсійна виплата дорівнює десятьом мінімальним пенсіям за віком. Тому розмір максимальної пенсії становитиме 18 540 грн, а збільшення може бути на 850 грн.

Надбавки і підвищення до пенсійних виплат для осіб з інвалідністю через війну коливатимуться залежно від групи інвалідності: від 306 грн - для третьої групи інвалідності та до 552 грн - для першої групи, зазначила посадовець.

"На таке підвищення можуть також сподіватися й учасники бойових дій. Для них встановлено мінімальну пенсійну виплату розміром 165% від прожиткового мінімуму, і це дасть можливість збільшити розмір цієї мінімальної пенсійної виплати на 140 грн", - сказала заступниця начальника Пенсійного фонду України в Київській області.

Перерахунок виплат проведуть також для категорії осіб, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи - постраждалих та ліквідаторів. Для осіб із третьою групою інвалідності виплати збільшаться на 191 грн, для першої - на 242 грн.

"Також будуть переглянуті розміри підвищення ветеранам війни - гарантії їхнього соціального захисту, а також відповідно до закону про жертв нацистських переслідувань. Будуть перераховані доплати за понаднормовий стаж виключно для осіб, що не працюють... оскільки передбачено, що зміна прожиткового мінімуму для працездатних осіб і тих, хто працює, відбудеться тільки після звільнення з роботи", - додала Зорка.

За її словами, такий перерахунок відбудеться автоматично, тобто пенсіонерам не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду.