CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯкість молока-сировини та зниження ціни на нього обговорили у Міністерстві аграрної політики та продовольства під час наради із представниками молочної галузі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переробники молока скаржаться на якість сировини – Мінагрополітики
Фото: cn.ru
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Під час заходу відбулася дискусія з проблемних питань молочної галузі. Зокрема, представниками молокопереробних підприємств було висловлено занепокоєння щодо питання якості молока-сировини, а виробниками молока – стосовно не зниження закупівельних цін на молоко. Зазначається, що за результатами обговорення сторони висловили готовність до конструктивного діалогу та співпраці в питаннях напрацювання пропозицій стосовно розроблення стратегічного документу з розвитку молочної галузі до 2030 року, а також інструментів державної підтримки молочної галузі та пропозицій до проєкту закону «Про внутрішню торгівлю».
Нарада відбулася 05 січня на платформі робочої групи з питань розвитку молочної галузі при Мінагрополітики, під головуванням міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка і першого заступника міністра Тараса Висоцького.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого року компанія «Молочний альянс» попередила про небезпеку зупинки виробництва через високу ціну на природний газ. 31 грудня 2021 року Кабінет Міністрів обмежив вартість природного газу для виробників борошна, хліба, молока, курятини, соняшникової олії на період дії карантину, але не довше, ніж до 30 квітня 2022 року.
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06 01 2022 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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