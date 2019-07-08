Переселенець через суд домігся отримання соціальних виплат через втрату здоров’я на шахті
Бугайов подав до суду після того, як посадовці Фонду соціального страхування протягом трьох років відмовляли йому у нарахуванні соціальної допомоги, оскільки у нього не було одного документу - акту П-4, який можна отримати безпосередньо на шахті, де він працював, повідомляє "Громадське".
Сама шахта залишилася на непідконтрольній території Донбасу, через що позивач не міг туди потрапити та взяти там довідку.
Суд зобов'язав Фонд соціального страхування нараховувати позивачу допомогу навіть без необхідного документа.
Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.
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