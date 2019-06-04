Перейменування УПЦ МП: Новинський каже, що суд визнав протиправними дії Парубія
"Вчора Окружний адміністративний суд міста Києва постановив визнати дії голови Верховної Ради України Парубія Андрія Володимировича протиправними, задовольнивши позов народного депутата фракції Опозиційний блок Олександра Долженкова. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", - написав Новинський у Facebook, повідомляє "Українська правда".
Новинський також уточнив, що законопроект стосувався спроби "насильно перейменувати" УПЦ МП на Російську церкву в Україні.
"Мало того, що влада не має конституційного права втручатися в релігійні питання, так ще й всупереч вимогам Регламенту законопроект поставили на повторне голосування, бажаючи домогтися заздалегідь запланованого результату", - зазначив він.
На сайті Окружного адмінсуду Києва та в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформація про дану ухвалу наразі відсутня.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія та співробітників апарату ВР.
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