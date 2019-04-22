Перезапуск НАЗК і САП та створення органу фінрозслідувань, - перші антикорупційні кроки у Зеленського
"Депутатська недоторканність повинна піти в минуле, НАЗК перезапущене, Спеціалізована антикорупційна прокуратура сподіваюся теж, принаймні керівництво", - зазначила Галина Янченко, очільниця Ради громадського контролю при Національному антикорупційному Бюро, інформує "Громадське".
Також важливим кроком є зменшення тиску на бізнес, каже Янченко.
"Ми знаємо, що на сьогодні господарські і фінансові справи розслідують всі, хто хочуть - і СБУ, і податкова. У нас навіть залишилась податкова міліція! Все це потрібно забрати, щоби люди могли розвиватися, розвивати економіку, створювати нові робочі місця. Тому - (треба створити - ред.) єдиний орган, який займається господарськими і фінансовими справами, а бізнес займається тим, що і має робити - розвивати економіку", - розповіла вона.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запевнив, що продовжить Мінський процес та роботу у Нормандському форматі.
Окрім того, команда Зеленського готує "інформаційну війну" для припинення війни на Донбасі, і попросив допомоги в українських журналістів.
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