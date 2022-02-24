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Perseverance прямує до стародавньої дельти річки на Марсі

Perseverance у цьому районі, де зробив фото, спочатку шукатиме можливості для здобуття нових зразків матеріалу на Марсі
Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії з дослідження Червоної планети зробив нову світлину Марсу.
Perseverance прямує до стародавньої дельти річки на Марсі Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба апарату у Твіттері.

Фото: NASA

Зазначається, що Perseverance у цьому районі, де зробив фото, спочатку шукатиме можливості для здобуття нових зразків матеріалу на Марсі, а вже найближчими місяцями вирушить на північ до стародавньої дельти річки.

Ба більше, за рік, який марсохід провів на Червоній планеті, він уже проїхав понад 4 км.

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24 02 2022 13:08
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