ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМарсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії з дослідження Червоної планети зробив нову світлину Марсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Perseverance прямує до стародавньої дельти річки на Марсі
Perseverance у цьому районі, де зробив фото, спочатку шукатиме можливості для здобуття нових зразків матеріалу на Марсі
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба апарату у Твіттері.
Фото: NASA
Зазначається, що Perseverance у цьому районі, де зробив фото, спочатку шукатиме можливості для здобуття нових зразків матеріалу на Марсі, а вже найближчими місяцями вирушить на північ до стародавньої дельти річки.
Ба більше, за рік, який марсохід провів на Червоній планеті, він уже проїхав понад 4 км.
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