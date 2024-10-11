Перша зустріч путіна з новим президентом Ірану на тлі напруги у двосторонніх відносинах – The Telegraph

Зокрема дві іранські газети звинувачують путіна у невиконанні обіцянок.

Сьогодні відбудеться перша зустріч між владіміром путіним та Масудом Пезешкіаном, новим президентом Ірану, під час конференції в Туркменістані, присвяченій 300-річчю місцевого поета. Після вторгнення росії в Україну у 2022 році Іран і росія стали близькими союзниками, спираючись на партнерство, що виникло під час громадянської війни в Сирії майже 10 років тому.

Тегеран відправив до москви тисячі безпілотників і ракет малої дальності. У відповідь росія постачає до Ірану нафту і надає йому вкрай необхідні технології. На перший погляд, росія продовжує надавати підтримку Ірану, оскільки є непідтверджені повідомлення про те, що вона надіслала до Ірану винищувачі й системи протиракетної оборони. Але в Тегерані є відчуття, що Кремль все ще винен Ірану.

Про це зазначають репортери газети The Telegraph.

"Наші відносини з путіним нагадують дружбу з тим, хто ніколи не платить свою частку, коли ви йдете в гості", — сказав на умовах анонімності професор одного з університетів поблизу Тегерана.

Репортери повідомляють, що хоча за останні 12 місяців Кремль приймав у себе Хамас, іранських маріонеток, що базуються в Газі, і звинувачував Захід в ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також аплодував Ірану за його стриманість, це розчарування стосовно росії знайшло відображення в іранських державних засобах масової інформації.

Тегеранська газета Ettelaat звинуватила путіна в тому, що він "покинув" Іран в Газі й "зберігає дистанцію від кризи". Газета Hamshahri заявила, що кремлю давно пора виконати свою обіцянку надіслати до Ірану сучасні системи протиракетної оборони С-400.