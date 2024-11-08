Перше призначення Трампа – головою апарату Білого дому вперше в історії США стане жінка

Трамп не сумнівається, що США будуть пишатися роботою Сьюзі Вайлз.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що керівник його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз буде призначена очільницею апарату Білого дому.

"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років", - йдеться в заяві Трампа.

За його словами, Сьюзі є сильним, розумним та інноваційним фахівцем, а також нею захоплюються та поважають.