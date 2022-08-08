НОВИНИВ ході реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перше судно з продовольством вирушило з порту "Південний"
Фото: Мінінфраструктури України
Це судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке, своєю чергою, відправилося з порту "Чорноморськ" в Нідерланди. Як повідомило в понеділок міністерство інфораструктури України, на борту обох суден 60 тис. тонн агропродукції.
"Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – "Південний". Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції", - заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його словами, протягом найближчих двох тижнів планується вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу.
Фото: Мінінфраструктури України
Фото: Мінінфраструктури України
Фото: Мінінфраструктури України
Як повідомлялося, минулої неділі чотири балкери - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND - вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ", на їх борту майже 170 тис. тонн агропродукції.
22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Однією зі сторін угоди також є росія.
В рамках цих домовленостей раніше вже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET з кукурудзою (понад 80 тис. тонн).
В Мінінфраструктури повідомляли, що Україна планує забезпечити здатність своїх трьох портів на Одещині обробляти понад 100 суден щомісяця і досягти завантаження більше 3 млн тонн агропродукції щомісяця.
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