СПОРТ НОВИНИНа ХХIV зимовій Олімпіаді у Пекіні (Китай) розіграно перший комплект медалей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця
Фото: Getty Images
Чемпіонкою Ігор-2022 стала олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 в естафеті, 14-кратна чемпіонка світу Тереза Йохауг із Норвегії, передає Укрінформ.
Йохауг виборола "золото", вигравши змагання у скіатлоні - лижних перегонах на 15 км (7,5 км класичним стилем +7,5 км вільним стилем).
У фінішному створі норвежка випередила на 30,2 секунди росіянку Наталію Непряєву, якій дісталося «срібло». «Бронзу» завоювала австрійка Тереза Стадлобер (+30,5 секунди).
Українським лижницям Марині Анцибор, Юлії Кроль, Вікторії Олех та Дарії Рубльовій не вдалося втрутитися у розподіл нагород у цьому виді програми.
Загалом на старт у жіночому скіатлоні вийшла 64 лижниці із 24-х країн.
До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських медалей.
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