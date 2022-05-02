Перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця

На ХХIV зимовій Олімпіаді у Пекіні (Китай) розіграно перший комплект медалей.

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Чемпіонкою Ігор-2022 стала олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 в естафеті, 14-кратна чемпіонка світу Тереза ​​Йохауг із Норвегії, передає Укрінформ. Йохауг виборола "золото", вигравши змагання у скіатлоні - лижних перегонах на 15 км (7,5 км класичним стилем +7,5 км вільним стилем). У фінішному створі норвежка випередила на 30,2 секунди росіянку Наталію Непряєву, якій дісталося «срібло». «Бронзу» завоювала австрійка Тереза ​​Стадлобер (+30,5 секунди). Українським лижницям Марині Анцибор, Юлії Кроль, Вікторії Олех та Дарії Рубльовій не вдалося втрутитися у розподіл нагород у цьому виді програми. Загалом на старт у жіночому скіатлоні вийшла 64 лижниці із 24-х країн. До 20 лютого у Пекіні розіграють 109 комплектів олімпійських медалей. Читайте також: Розклад зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні

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