Перші КПВВ у зоні ООС відкриють після 10 червня, адаптивний карантин упроваджено у всіх областях України

Зеленський зазначив, що Україні вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії, чому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку детально й ретельно розробляли та змінювали за необхідності

"На нараді також було зазначено, що після початку впровадження карантинних пом’якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужало 388 осіб, а захворіло - 328", - повідомляє у вівторок прес-служба глави держави.

Адаптивний карантин упроваджено у всіх областях України, крім трьох: Львівській, Рівненській та Чернівецькій, і майже всюди відбувся перехід до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів, зазначили на традиційній селекторній нараді з протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, пише "Інтерфакс-Україна".

"На нараді також було зазначено, що після початку впровадження карантинних пом’якшень значних спалахів хвороби в країні не відбулося. До того ж в Україні тримається плато захворюваності. За минулу добу одужало 388 осіб, а захворіло - 328", - повідомляє у вівторок прес-служба глави держави.

Зеленський зазначив, що Україні вдалося порівняно непогано пройти першу хвилю пандемії, чому сприяла і відповідальність українців, і стратегія стримування, яку детально й ретельно розробляли та змінювали за необхідності. "Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим", - наголосив він.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що договори з Національною службою здоров'я України уклали майже всі лікарні, й доплати медикам за боротьбу з COVID-19 уже перераховують. Нині відбуваються постачання великих партій лікарських засобів проти різних хвороб, які було закуплено в попередні роки.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС на Донбасі після 10 червня.

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