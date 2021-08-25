Перші медалі України на Паралімпіаді-2020: фехтувальниця Бреус здобула "бронзу", а плавець Коль - "срібло
Антон Коль змагався від України у класі S1 з вродженою вадою опорно-рухового апарату, повідомляє "Громадське".
Спортсмен розпочав заплив на 100 метрів (спина) третім, але згодом наростив швидкість. На фініші українець майже зачепився за "золото", проте програв ізраїльтянину Шалабі менше як 0,3 секунди.
31-річний український плавець вдруге змагався на Паралімпійських Іграх. У 2016-му він здобув дві бронзові нагороди на Іграх у Ріо-де-Жанейро - на дистанціях 50 метрів та 100 метрів на спині.
38-річна Євгенія Бреус змагається на шаблі у фехтуванні на візках, у класифікації А. У 1/8 паралімпійських змагань українка розгромила представницю ПКР (15:7), далі вибила фехтувальницю з Китаю (15:11).
Але у півфіналі поступилася Ніно Тібілашвілі з Грузії (12:15). В результаті потрапила у бронзовий фінал де перемогла у Єви Андреа Гаймасі з Угорщини (15:10).
Євгенія Бреус представляє Харківську область. Почала фехтувати у 2011 році. У 2016 році виграла «бронзу» Паралімпіади в Ріо у шпазі. У Токіо-2020 Євгенія Бреус також змагатиметься у змаганнях на шпазі.
Євгенія Бреус із бронзовою медаллю на Чемпіонаті світу з фехтування у 2019 році
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Нагадаємо, що український спортсмен та народний депутат Жан Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби на Олімпійських іграх у Токіо.
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