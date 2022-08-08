Перші три німецькі САУ "Гепард" вже в Україні

Вони серед кращих у своєму класі. Вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км.

Україна отримала перші три одиниці німецьких зенітних самохідних артилерійських установки "Гепард", ці комплекси будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. Про це у понеділок повідомило Оперативне командування "Південь".

"Гепард" почали розробляти в 1960-х роках. Тривалий час зенітна установка була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. В 2000-х роках деякі країни від неї відмовилися, проте зараз її продовжують використовувати.

"Установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визнчають ціль на відстані до 15 км. У модифікації ЗСУ 1 А2 встановлено цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС, – по суті, бачити ціль поза своєю зоною", - повідомили в командуванні. Екіпаж САУ складає 3 людини.

Відео: Військове телебачення України

За попередніми даними, загалом Україні мають передати 30 "Гепардів". Щонайменше 100 військовослужбовців української армії навчалися в Німеччині керувати цими САУ.