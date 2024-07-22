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ПОЛІТИКА

Перший транш із заморожених активів рф на €1,4 мільярда Україна отримає на початку серпня

22 липня 2024, 21:29
Перший транш із заморожених активів рф на €1,4 мільярда Україна отримає на початку серпня
Фото: Українська правда
Ці кошти спрямують на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України — засобів протиповітряної оборони й артилерійських снарядів, а також на підтримку української оборонної промисловості.

Перший транш із доходів від заморожених активів рф на €1,4 мільярда Україна отримає на початку серпня, вже наступного тижня.

Про це заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель на пресконференії за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Боррель сказав, що на засіданні "повідомив міністрам про прогрес стосовно першого траншу на €1,4 мільярда". Його, "як очікується, перекажуть на початку серпня — наступного тижня", уточнив він.

Головний дипломат ЄС нагадав, що ці кошти спрямують на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України — засобів протиповітряної оборони й артилерійських снарядів, а також на підтримку української оборонної промисловості.

Загалом, як зазначив Боррель, одними з ключових питань засідання були необхідність посилити протиповітряну оборону України, особливо з огляду на останні атаки росії на цивільне населення, зокрема на дитячу лікарню в Києві. А також потреба у відновленні української енергетики до зими.

Водночас Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі сьогодні вкотре не досягли згоди щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні.

"Більшість держав-членів наполягали на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються місяцями, рік. І водночас вони наголосили на необхідності зрушити з місця рішення стосовно нового фонду підтримки України, який блокує одна держава-член понад рік", — сказав Боррель.

За його словами, ця держава — член ЄС наполягала, що це щось "неприйнятне" і "нестерпне", тож кошти продовжують блокувати.

Хоча головний дипломат ЄС не сказав, про яку країну йдеться, відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру понад €6 мільярдів на фінансування військової допомоги Україні.

Жозеп Боррельвійна в Українізаморожені активи рф

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