ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНа автозаводі Togg, який вироблятиме перший турецький електрокар власної розробки, збірку автівок здійснюватимуть 250 роботів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перший турецький електрокар збиратимуть 250 роботів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Sabah.
«Ми продовжуємо інвестувати в рамках визначеного плану. Всього на об’єкті буде 250 роботів», - повідомив генеральний директор групи «Турецькі автомобілі» (Togg) Гюрджан Каракаш.
Обладнання виробничих потужностей на будівельному майданчику планують завершити у наступному році.
«Обладнання виробничих потужностей, де зараз працюють близько двох тисяч людей, планується завершити у травні 2022 року. На цей час розпочато встановлення 62 роботів», - повідомив гендиректор.
Пробне виробництво розпочнеться в липні 2022 року, перший серійний автомобіль зійде з конвеєра в IV кварталі наступного року. До 2030 року заплановано випуск 1 мільйона автомобілів 5 різних моделей.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні цього року перший турецький електрокар демонстрували на виставці аерокосмічної техніки та технологій TEKNOFEST у Стамбулі.
Компанія Togg була заснована у 2018 році. У грудні 2019 року дві моделі електрокара Togg – кросовер та седан - були представлені вперше. Їх потужність 200 та 400 к.с. Завдяки технологіям, які використовуватимуть при виробництві батареї, термін її служби складатиме 8 років, запас ходу одного заряду - 300 та 500 км (для різних конфігурацій). Заряд батареї на 80% триватиме 30 хвилин. Вартість проєкту оцінюють у 3,7 млрд доларів США.
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