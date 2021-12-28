Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Перший турецький електрокар збиратимуть 250 роботів

На автозаводі Togg, який вироблятиме перший турецький електрокар власної розробки, збірку автівок здійснюватимуть 250 роботів.
Перший турецький електрокар збиратимуть 250 роботів Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Sabah.
 
«Ми продовжуємо інвестувати в рамках визначеного плану. Всього на об’єкті буде 250 роботів», - повідомив генеральний директор групи «Турецькі автомобілі» (Togg) Гюрджан Каракаш.
 
Обладнання виробничих потужностей на будівельному майданчику планують завершити у наступному році.
 
«Обладнання виробничих потужностей, де зараз працюють близько двох тисяч людей, планується завершити у травні 2022 року. На цей час розпочато встановлення 62 роботів», - повідомив гендиректор.
 
Пробне виробництво розпочнеться в липні 2022 року, перший серійний автомобіль зійде з конвеєра в IV кварталі наступного року. До 2030 року заплановано випуск 1 мільйона автомобілів 5 різних моделей.
 
Як повідомляв Укрінформ, у вересні цього року перший турецький електрокар демонстрували на виставці аерокосмічної техніки та технологій TEKNOFEST у Стамбулі.
 
Компанія Togg була заснована у 2018 році. У грудні 2019 року дві моделі електрокара Togg – кросовер та седан - були представлені вперше. Їх потужність 200 та 400 к.с. Завдяки технологіям, які використовуватимуть при виробництві батареї, термін її служби складатиме 8 років, запас ходу одного заряду - 300 та 500 км (для різних конфігурацій). Заряд батареї на 80% триватиме 30 хвилин. Вартість проєкту оцінюють у 3,7 млрд доларів США.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2021 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.