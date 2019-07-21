Перший в Україні хлопець зі синдромом Дауна, який здобув вищу освіту, влаштувався на роботу
24-річного Богдана запросили працювати на пів ставки на посаді екскурсовода-асистента в музей історії освіти Волині, повідомляє "Громадське".
"Насамперед буду допомагати, презентації робити. Які завдання будуть давати те й буду робити. Хвилююся, коли йду на роботу. Але нічого, все буде добре", - каже Богдан.
Крім проведення екскурсій, хлопець також буде займатися певною паперовою роботою.
"Він буде вписувати, відзначати нові експонати, шифрувати їх і вносити в книги відповідні. Буде проводити екскурсії. Я думаю, у нього буде тут досить багато роботи, і він впорається. Це буде приклад іншим - не треба опускати руки", - зазначила керівниця музею Алла Янковенка.
Офіційно працювати хлопець почне з 7 серпня, а поки у нього канікули.
Нагадаємо, що хлопець із синдромом Дауна здобув вищу освіту в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн