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Перший в Україні хлопець зі синдромом Дауна, який здобув вищу освіту, влаштувався на роботу

"Насамперед буду допомагати, презентації робити. Які завдання будуть давати те й буду робити. Хвилююся, коли йду на роботу. Але нічого, все буде добре"
Лучанин Богдан Кравчук — перший в Україні хлопець із синдромом Дауна, який здобув вищу освіту — влаштувався на роботу.
Перший в Україні хлопець зі синдромом Дауна, який здобув вищу освіту, влаштувався на роботу Фото: Facebook

24-річного Богдана запросили працювати на пів ставки на посаді екскурсовода-асистента в музей історії освіти Волині, повідомляє "Громадське".

"Насамперед буду допомагати, презентації робити. Які завдання будуть давати те й буду робити. Хвилююся, коли йду на роботу. Але нічого, все буде добре", - каже Богдан.

Крім проведення екскурсій, хлопець також буде займатися певною паперовою роботою.

"Він буде вписувати, відзначати нові експонати, шифрувати їх і вносити в книги відповідні. Буде проводити екскурсії. Я думаю, у нього буде тут досить багато роботи, і він впорається. Це буде приклад іншим - не треба опускати руки", - зазначила керівниця музею Алла Янковенка.

Офіційно працювати хлопець почне з 7 серпня, а поки у нього канікули.

Нагадаємо, що хлопець із синдромом Дауна здобув вищу освіту в Україні.

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