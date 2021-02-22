Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із коронавірусом повністю готовий до роботи - ДСНС

В госпіталі функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії, а також палати для пацієнтів

Перший тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із коронавірусом, який розгорнули в Івано-Франківській області, повністю готовий до роботи і прийому перших хворих.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій у рамках виконання доручення уряду розгорнула мобільний госпіталь ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні. Госпіталь складається з 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база і розраховані на 120 ліжок", - повідомляють рятувальники, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Вони додають, що в госпіталі функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії, а також палати для пацієнтів.

При цьому кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

"Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я. На місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області", - зазначають у ДСНС.

Повідомляється, що госпіталь уже повністю готовий для прийому COVID-хворих.

Як повідомлялося раніше, Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про введення на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Станом на середу, 17 лютого, в області було заповнено вже майже 73% ліжок, а кількість активних хворих перевищувала столичні показники, при цьому в деяких населених пунктах Прикарпаття показник заповнюваності ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів перевищувала 90%.

Через нестачу місць для пацієнтів із коронавірусом у регіоні, було ухвалено рішення розгорнути на базі Богородчанської і Лисецької лікарень, а також Верховинської та Заболотівської багатопрофільних лікарень перший в Україні тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19.

Нагадаємо, що 22 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.