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Петро Порошенко проголосував у другому турі на виборчій дільниці в Києві

Він це зробив на дільниці у Будинку офіцерів
На виборах президента України в другому турі проголосував чинний президент, кандидат Петро Порошенко.
Петро Порошенко проголосував у другому турі на виборчій дільниці в Києві Фото: Hromadske

Порошенко прийшов на дільницю в київському Будинку офіцерів разом з дружиною, Мариною Порошенко, інформує Hromadske.

Він зазначив, що пишається цьогорічною організацією виборів.

Та додав, що важливо, аби громадяни голосувати розумом - "бо не смішно".

"Неважливо, кого буде обрано, важливіше - стратегія і шлях, яким нація і держава продовжуватиме рух", - сказав Порошенко.

"Дуже важливо - не втратити країну", - додав він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський проголосував близько 11:00. Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він.

Додамо, активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.

 
 

 

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21 04 2019 12:22
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