Петро Порошенко проголосував у другому турі на виборчій дільниці в Києві
Порошенко прийшов на дільницю в київському Будинку офіцерів разом з дружиною, Мариною Порошенко, інформує Hromadske.
Він зазначив, що пишається цьогорічною організацією виборів.
Та додав, що важливо, аби громадяни голосувати розумом - "бо не смішно".
"Неважливо, кого буде обрано, важливіше - стратегія і шлях, яким нація і держава продовжуватиме рух", - сказав Порошенко.
"Дуже важливо - не втратити країну", - додав він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський проголосував близько 11:00. Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він.
Додамо, активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.
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