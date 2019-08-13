Петиція до Зеленського про скасування фінансування партій з держбюджету набрала 25 тис. голосів

Електронна петиція до президента Володимира Зеленського про скасування фінансування політичних партій з державного бюджету набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Петиція зареєстрована 23 липня колишнім депутатом Верховної Ради Миколою Томенком, який зазначає, що у 2016-2019 роках на фінансування партій виділили близько 1,5 млрд гривень, інформує LB.ua.

"Гроші, які надходять із кишень українських громадян, партії витрачають переважно на телевізійну рекламу, в якій їхні лідери вітають нас зі святами. На моє переконання, використовувати народні гроші на утримання партій у воюючій, бідній, корумпованій країні - цинічно і неприпустимо", - підкреслює він.

За його словами, державним коштом тепер будуть фінансувати не тільки політичні сили, які подолали 5% бар'єр, а й ті, що набрали 2%. Попередньо, за оцінками експертів, у наступні 5 років "Слуга народу" отримає понад 2,7 млрд гривень, "Опозиційна платформа - За життя" - 705 млн гривень, "Європейська солідарність" - 545 млн гривень, "Батьківщина" - 465 млн гривень, "Голос" - 385 млн гривень, "Сила і честь" - 270 млн гривень, "Опозиційний блок" - 200 млн гривень, Партія Шарія - 190 млн гривень, Радикальна партія Олега Ляшка - 170 млн гривень, Українська стратегія Гройсмана - 135 млн гривень, Свобода - 130 млн гривень.

"Пропоную скасувати або принаймні зупинити законодавчі акти, які передбачають фінансування політичних партій з державного бюджету", - зазначив Томенко.

Додамо, що петиція про зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч.