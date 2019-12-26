Петиція до Зеленського про заборону використання поняття "гендер" у законодавстві набрала 25 тис. голосів
Про це свідчать дані на сайті президента, передає LB.ua.
У цій петиції закликають заборонити використання поняття "гендер" у законодавчих актах України.
"Не використовувати поняття "гендер", "сексуальна орієнтація", "гендерна ідентичність" у Конституції України і ніяких інших законодавчих формулюваннях", - ідеться в документі.
Автори петиції просять зберегти норми чинної Конституції і Сімейного кодексу, які визначають шлюб як сімейний союз жінки та чоловіка і стверджують, що усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
Також автори вимагають скасувати введену Стратегію впровадження гендерної рівності "Освіта: гендерний вимір-2021", яка, на їхню думку, нехтує правом батьків впливати на виховання дітей відповідно до їх світоглядних переконань і на освітній процес, а також вимагає припинити проведення антидискримінаційної експертизи навчальної літератури.
Петиція також закликає не ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Тепер Офіс президента повинен приступити до розгляду петиції впродовж трьох робочих днів і оприлюднити відповідь упродовж 10 робочих днів.
Нагадаємо, що У Міністерстві економіки вважають, що падіння української промисловості набуло системного характеру і вимагає швидких дій з боку держави.
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