Петиція про закриття телеканалу "НАШ" набрала 25 тисяч підписів

Петиція про застосування санкцій та припинення мовлення телеканалу "НАШ" зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Текст петиції опублікували на сайті Офісу президента, повідомляє "Громадське".

Автор петиції - активіст Сергій Стерненко. Він зазначає, що власник телеканалу Євгеній Мураєв в ефірі заперечував факт російської агресії, називав війну на Донбасі "громадянською".

Також активіст наводить, що на ефір телеканалу запрошували представника бойовиків Родіона Мірошника, а також інших проросійських гостей.

Автор петиції закликає президента ініціювати на засіданні РНБО питання про застосування санкцій проти телеканалу "НАШ" із подальшим припиненням його мовлення в Україні - "з метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора".

Петицію зареєстрували 6 січня 2022 року. На час написання новини 17 січня пропозиція набрала 25 024 голоси. Тепер її має розглянути президент України.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адмінсуду Києва анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "НАШ 365" (логотип "НАШ"). Перед цим Нацрада виявила в ефірах телеканалу розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також ненависть у висловлюваннях.

Крім того, наприкінці квітня 2021-го на "НАШ" наклали два штрафи - за участь в ефірі представника "ЛНР", який ставив під сумнів територіальну цілісність України, а також за заклики до ворожнечі у відеоролику "Наша (не)залежність? НАШ покаже"

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