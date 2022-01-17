Петиція про закриття телеканалу "НАШ" набрала 25 тисяч підписів
Текст петиції опублікували на сайті Офісу президента, повідомляє "Громадське".
Автор петиції - активіст Сергій Стерненко. Він зазначає, що власник телеканалу Євгеній Мураєв в ефірі заперечував факт російської агресії, називав війну на Донбасі "громадянською".
Також активіст наводить, що на ефір телеканалу запрошували представника бойовиків Родіона Мірошника, а також інших проросійських гостей.
Автор петиції закликає президента ініціювати на засіданні РНБО питання про застосування санкцій проти телеканалу "НАШ" із подальшим припиненням його мовлення в Україні - "з метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора".
Петицію зареєстрували 6 січня 2022 року. На час написання новини 17 січня пропозиція набрала 25 024 голоси. Тепер її має розглянути президент України.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адмінсуду Києва анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "НАШ 365" (логотип "НАШ"). Перед цим Нацрада виявила в ефірах телеканалу розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також ненависть у висловлюваннях.
Крім того, наприкінці квітня 2021-го на "НАШ" наклали два штрафи - за участь в ефірі представника "ЛНР", який ставив під сумнів територіальну цілісність України, а також за заклики до ворожнечі у відеоролику "Наша (не)залежність? НАШ покаже"
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