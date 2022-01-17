Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Петиція про закриття телеканалу "НАШ" набрала 25 тисяч підписів

Тепер її має розглянути Зеленський
Петиція про застосування санкцій та припинення мовлення телеканалу "НАШ" зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.
Петиція про закриття телеканалу "НАШ" набрала 25 тисяч підписів Фото: з вільних джерел

Текст петиції опублікували на сайті Офісу президента, повідомляє "Громадське".

Автор петиції - активіст Сергій Стерненко. Він зазначає, що власник телеканалу Євгеній Мураєв в ефірі заперечував факт російської агресії, називав війну на Донбасі "громадянською".

Також активіст наводить, що на ефір телеканалу запрошували представника бойовиків Родіона Мірошника, а також інших проросійських гостей.

Автор петиції закликає президента ініціювати на засіданні РНБО питання про застосування санкцій проти телеканалу "НАШ" із подальшим припиненням його мовлення в Україні - "з метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора".

Петицію зареєстрували 6 січня 2022 року. На час написання новини 17 січня пропозиція набрала 25 024 голоси. Тепер її має розглянути президент України.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адмінсуду Києва анулювати ліцензію на мовлення телеканалу "НАШ 365" (логотип "НАШ"). Перед цим Нацрада виявила в ефірах телеканалу розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі, а також ненависть у висловлюваннях.

Крім того, наприкінці квітня 2021-го на "НАШ" наклали два штрафи - за участь в ефірі представника "ЛНР", який ставив під сумнів територіальну цілісність України, а також за заклики до ворожнечі у відеоролику "Наша (не)залежність? НАШ покаже"

Чиайте також: Штрафи за газети російською: що чекає на друковані ЗМІ у 2022 році

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2022 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.