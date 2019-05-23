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За відставку Зеленського проголосували 25 тисяч людей

На сайті президента України електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів
Необхідну кількість голосів для розгляду петиції набрали через чотири дні після інавгурації шостого президента України.
За відставку Зеленського проголосували 25 тисяч людей Володимир Зеленський

Максим Безрук автор петиції розмістив її 20 травня, в день складення Зеленським присяги. Решта підписів була зібрана за два дні, 22 і 23 травня, йдеться у "Радіо Свобода".

У петиції вказано, що голосування за Зеленського переважно "було протестним", і насправді президент не має підтримки 73% виборців.

"Ваша особа зовсім не об’єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", – вважають громадяни України, які поставили свій підпис.

"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", – ідеться в тексті.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.

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23 05 2019 15:36
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