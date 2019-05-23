За відставку Зеленського проголосували 25 тисяч людей
Максим Безрук автор петиції розмістив її 20 травня, в день складення Зеленським присяги. Решта підписів була зібрана за два дні, 22 і 23 травня, йдеться у "Радіо Свобода".
У петиції вказано, що голосування за Зеленського переважно "було протестним", і насправді президент не має підтримки 73% виборців.
"Ваша особа зовсім не об’єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", – вважають громадяни України, які поставили свій підпис.
"Складається неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов’язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", – ідеться в тексті.
20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.
Нагадаємо, що напередодні на сайті Президента зареєстрували петицію за відставку Зеленського.
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