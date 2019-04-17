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Під час аудиту в "Укроборонпромі" з деяких документів знімуть гриф таємності, - Порошенко

До аудиту допустили одну з чотирьох найбільших всесвітньо відомих компаній
Під час аудиту у державному концерні "Укроборонпром" з деяких документів знімуть гриф таємності.
Під час аудиту в "Укроборонпромі" з деяких документів знімуть гриф таємності, - Порошенко Фото: lb.ua

Петро Порошенко зазначив, що аудит розпочався з ухвалення рішення РНБО, яким зобов'язали "Укроборонпром" надати необхідні документи, повідомляє "Громадське".

Під час аудиту з деяких документів знімуть гриф таємності, а також підберуть аудиторів, які матимуть доступ до державної таємниці - "щоб зробити чистий і прозорий аудит, який викликає довіру".

За словами Порошенка, аудит коштує "мільйони і мільйони доларів" з держбюджету. Він також додав, що до аудиту допустили одну з чотирьох найбільших всесвітньо відомих компаній.

На думку Порошенка, говорити про реформування Укроборонпрому можна лише після результатів аудиту.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи, що стосуються військової тематики й "Укроборонпрому".

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Верховна Рада зобов'язала Тимчасову слідчу комісію негайно почати розслідувати розкрадання в оборонній сфері, про які йшлося у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

 

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17 04 2019 15:57
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