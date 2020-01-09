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Під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули - Степанов

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року
Під час місцевих виборів для забезпечення роботи виборчих комісій, які часто розташовуються в приміщеннях шкіл, для школярів можуть зробити короткі канікули.
Під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули - Степанов Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19.

“Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації з проведення місцевих виборів - ред.) відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи (більшість виборчих дільниць традиційно розміщуються в приміщенні навчальних закладів - ред.), то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів”, - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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01 09 2020 16:00
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