Під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули - Степанов
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19.
“Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації з проведення місцевих виборів - ред.) відпрацювали до дрібниць. Якщо говорити про школи (більшість виборчих дільниць традиційно розміщуються в приміщенні навчальних закладів - ред.), то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів”, - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.
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