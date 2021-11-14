Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки,з-під завалів врятували двох людей
Про пошкодження будинків заявив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Громадське.
За його словами, під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники. Вони не постраждали.
Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей
Фото: Павло Кириленко/Facebook
Усі пошкоджені будинки розташовані на одній вулиці. На місці обстрілу працювали рятувальники, правоохоронці та медики.
Кириленко зазначає, що протягом дня продовжать обстежувати селище, щоб уточнити інформацію про пошкодження.
Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей
Фото: Павло Кириленко/Facebook
Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей
Фото: Павло Кириленко/Facebook
Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей
Фото: Павло Кириленко/Facebook
Нагадаємо, вранці 14 листопада у штабі операції Об’єднаних сил заявили, що бойовики на Донбасі обстріляли санітарні машини українських військових під Невельським і важко поранили водія-санітара. Стріляли з мінометів калібру 120 мм.
Обстріли населених пунктів
Останнім часом бойовики все частіше обстрілюють цивільну інфраструктуру на підконтрольній Києву території. Так, 26 жовтня бойовики двічі обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілу 6 будинків зазнали пошкоджень, минулося без жертв серед цивільного населення.
9 вересня бойовики обстріляли територію в районі станції Скотувата Донецької області. Через це рух потягів довелося призупинити, а працівників станції - евакуювати.
Того ж дня під вогонь по населених пунктах на Луганщині потрапили слідчі СБУ, які приїхали зібрати докази обстрілів мирних жителів.
А 16 вересня бойовики обстріляли місто Щастя, що на Луганщині. Поранення отримав очільник місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.
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