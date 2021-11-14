Пд час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка

Уночі 14 листопада бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів селище Невельське. Щонайменше чотири приватні будинки постраждали, два з них зруйновані повністю. З-під завалів дістали двох людей. Раніше стало відомо, що під час цього обстрілу поранили й українського військового.

Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook

Про пошкодження будинків заявив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Громадське.

За його словами, під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники. Вони не постраждали.

Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook Усі пошкоджені будинки розташовані на одній вулиці. На місці обстрілу працювали рятувальники, правоохоронці та медики. Кириленко зазначає, що протягом дня продовжать обстежувати селище, щоб уточнити інформацію про пошкодження.

Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Під час обстрілу Невельського бойовики зруйнували два житлових будинки, з-під завалів врятували двох людей Фото: Павло Кириленко/Facebook