Під час пандемії коронавірусу люди вперше за 40 років стали їсти менше солодкого
Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на "Bloomberg".
Так, відповідно до розрахунків "Czarnikow Group", за 2019-20 фінансовий рік споживання цукру у світі скоротиться на 1,2%. Востаннє воно сягало від’ємної позначки в 1979-му - тоді падіння склало 1,4%. Водночас у квітні 2020-го (тобто розпал пандемії) ціна на цукор сягла 12-річного мінімуму - менш ніж 10 центів за фунт.
Аналітик компанії Бен Сід пояснює: люди споживають більше цукрів, коли перебувають за межами дому. Через карантин вони не можуть нікуди виходити - тому й солодке не таке популярне, як раніше.
Підтверджують прогнози "Czarnikow Group" і дані по окремих компаніях-виробниках солодощів, зазначає "Bloomberg". Так, "Coca-Cola" і "Nestle" повідомляли про падіння виробництва й продажів.
Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує у країнах із розвиненою економікою в 2020 році очікується зниження економічної активності на 7%. У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються в цьому році прогнозується спад на 2,5%
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