Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Під час переговорів із Сі Трамп не зачіпав тему російської нафти — Bloomberg

31 жовтня 2025, 11:56
Під час переговорів із Сі Трамп не зачіпав тему російської нафти — Bloomberg
джерело Getty Images
Серйозний тиск на китайських покупців російської нафти міг би спровокувати відповідні заходи з боку Пекіна.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою Сі Цзіньпінем 30 жовтня дав зрозуміти, наскільки ліберально він планує застосовувати нові санкції США проти рф, коли йдеться про Пекін, найбільшого покупця російської нафти.

Про це пише Bloomberg, зосереджуючи увагу на тому, що, за словами Трампа, під час переговорів із Сі тема нафти не обговорювалася.

Відсутність істотного тиску на Китай з боку Вашингтона означає, що нафта, як і раніше, буде основним джерелом доходу для військової машини російського диктатора владіміра путіна, всупереч новим санкціям проти рф, пише автор статті.

Агентство наводить думку експерта з санкцій і керуючого директора Obsidian Risk Advisors Бретта Еріксона, який вказав, що не слід заявляти про жорсткий підхід до рф, ігноруючи при цьому одного з найбільших покупців, завдяки якому її економіка тримається на плаву. 

"Санкції Трампа поки що виглядають радше показними", — вважає експерт. 

Еріксон додав, що, якщо Трамп не готовий обговорювати з Сі потоки енергоресурсів, «вся ця політика залишиться паперовим тигром». 

Санкції Трампа від самого початку стали потрясінням для нафтових ринків, проте відмова навіть торкнутися цієї теми з Сі Цзіньпіном демонструє, що пріоритетом президента США є стабілізація відносин із Китаєм і укладення торговельної угоди, а не суворе дотримання санкцій, констатує Bloomberg. 

Торговий представник США Джеймісон Грір визнав, що «російська нафта спливла» під час «широкомасштабних» переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна, але не став вдаватися в подробиці щодо подальших кроків щодо санкцій.

Серйозний тиск на китайських покупців російської нафти міг би спровокувати відповідні заходи з боку Пекіна, поставивши під загрозу зусилля з укладення масштабнішої угоди, вказує Bloomberg.

За словами старшого аналітика Bloomberg Economics Кріса Кеннеді, враховуючи кількість питань, які необхідно було обговорити за короткий час, не дивно, що цей пункт не став пріоритетним. 

У разі ескалації Китай, ймовірно, використає одразу кілька важелів впливу, впевнений Кеннеді.

Проблема для Трампа полягає в тому, що для того, щоб санкції виявилися ефективними, їх необхідно забезпечити, а це означає покарання основних покупців нафти рф — Китаю та Індії. Однак жорсткі заходи щодо Пекіна становлять більший ризик, якщо він вирішить завдати удару у відповідь, резюмує Bloomberg.

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 30 жовтня в південнокорейському Пусані тривала 1 годину 40 хвилин.

Лідери обговорили торговельні відносини, можливість нової угоди і питання безпеки, включно з ядерними випробуваннями США. CNN писало, що "переговори проходили в дружній, але трохи напруженій атмосфері, адже сторони торкнулися стратегічно важливих тем".

Дональд ТрампСі ЦзіньпінСШАКитайсанкціі проти росії

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється