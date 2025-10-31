Під час переговорів із Сі Трамп не зачіпав тему російської нафти — Bloomberg

Серйозний тиск на китайських покупців російської нафти міг би спровокувати відповідні заходи з боку Пекіна.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою Сі Цзіньпінем 30 жовтня дав зрозуміти, наскільки ліберально він планує застосовувати нові санкції США проти рф, коли йдеться про Пекін, найбільшого покупця російської нафти.

Про це пише Bloomberg, зосереджуючи увагу на тому, що, за словами Трампа, під час переговорів із Сі тема нафти не обговорювалася.

Відсутність істотного тиску на Китай з боку Вашингтона означає, що нафта, як і раніше, буде основним джерелом доходу для військової машини російського диктатора владіміра путіна, всупереч новим санкціям проти рф, пише автор статті.

Агентство наводить думку експерта з санкцій і керуючого директора Obsidian Risk Advisors Бретта Еріксона, який вказав, що не слід заявляти про жорсткий підхід до рф, ігноруючи при цьому одного з найбільших покупців, завдяки якому її економіка тримається на плаву.

"Санкції Трампа поки що виглядають радше показними", — вважає експерт.

Еріксон додав, що, якщо Трамп не готовий обговорювати з Сі потоки енергоресурсів, «вся ця політика залишиться паперовим тигром».

Санкції Трампа від самого початку стали потрясінням для нафтових ринків, проте відмова навіть торкнутися цієї теми з Сі Цзіньпіном демонструє, що пріоритетом президента США є стабілізація відносин із Китаєм і укладення торговельної угоди, а не суворе дотримання санкцій, констатує Bloomberg.

Торговий представник США Джеймісон Грір визнав, що «російська нафта спливла» під час «широкомасштабних» переговорів Трампа і Сі Цзіньпіна, але не став вдаватися в подробиці щодо подальших кроків щодо санкцій.

Серйозний тиск на китайських покупців російської нафти міг би спровокувати відповідні заходи з боку Пекіна, поставивши під загрозу зусилля з укладення масштабнішої угоди, вказує Bloomberg.

За словами старшого аналітика Bloomberg Economics Кріса Кеннеді, враховуючи кількість питань, які необхідно було обговорити за короткий час, не дивно, що цей пункт не став пріоритетним.

У разі ескалації Китай, ймовірно, використає одразу кілька важелів впливу, впевнений Кеннеді.

Проблема для Трампа полягає в тому, що для того, щоб санкції виявилися ефективними, їх необхідно забезпечити, а це означає покарання основних покупців нафти рф — Китаю та Індії. Однак жорсткі заходи щодо Пекіна становлять більший ризик, якщо він вирішить завдати удару у відповідь, резюмує Bloomberg.

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 30 жовтня в південнокорейському Пусані тривала 1 годину 40 хвилин.

Лідери обговорили торговельні відносини, можливість нової угоди і питання безпеки, включно з ядерними випробуваннями США. CNN писало, що "переговори проходили в дружній, але трохи напруженій атмосфері, адже сторони торкнулися стратегічно важливих тем".