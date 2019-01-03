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Під час перейменування вулиці на честь Гандзюк у Херсонській міськраді почались сутички, - ВІДЕО

Двох чоловіків затримали
Сьогодні у Херсоні активісти зірвали сесію міської ради через перейменування вулиці Лютеранської, на якій, до речі, розташовані управління МВС та СБУ, на вулицю Катерини Гандзюк.
Під час перейменування вулиці на честь Гандзюк у Херсонській міськраді почались сутички, - ВІДЕО Фото: соцмережі

До сесійної зали прийшли противники перейменування вулиці, однак друзі загиблої активістки почали виривати у них плакати.  Після години роботи мер Херсона Володимир Миколаєнко оголосив перерву, повідомляє видання "ПІК".

Під час сутичок у міській раді Херсона затримали двох людей. Про це повідомив начальник Херсонського відділу поліції полковник Олександр Говорун, інформує "УНН".

"На теперішній час вони доставлені за фактом скоєння адміністративного правопорушення за статтею 173 (дрібне хуліганство – ред.) – це виривання плакату", - сказав Говорун.

Наразі сутички у міськраді припинені, конфлікту немає, до медичних закладів з тілесними ушкодженнями ніхто не звертався, додав він.

Після того, як мер Херсона оголосив про перерву акція протесту з сесійної зали перемістилась на вулицю під будівлю міськради. Правоохоронці розділили дві сторони конфлікту - прибічників та противників перейменування вулиці.

Нагадаємо, у будівлі міської ради Херсона влаштували мітинг проти перейменування вулиці на честь активістки Катерини Гандзюк. На акцію зібралися близько 30 людей.

У Херсоні вулицю Лютеранську перейменують на вулицю імені радниці міського голови міста, активістки Катерини Гандзюк. За перейменування вулиці проголосували 38 депутатів.

 
 
 
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01 03 2019 13:38
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