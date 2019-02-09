Під час пожежі на кораблі біля узбережжя Каліфорнії загинули понад 30 людей

Біля узбережжя американського штату Каліфорнії, поблизу острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами. Точної інформації про загиблих немає, зниклими безвісти вважаються 34 особи, повідомляє місцева редакція Fox News.

За даними видання, пожежники отримали інформацію близько 3.30 ранку за місцевим часом (близько 14.30 за київським часом). Вогонь повністю охопив судно. Берегова охорона повідомила, що кілька членів екіпажу були врятовані, один чоловік дістав легкі поранення, повідомляє LB.ua.

Вогонь гасять співробітники берегової охорони, залучено два вертольоти і три рятувальні катери. Триває евакуація пасажирів.

Причина загоряння натепер не відома. Повідомляється, що охоплене вогнем судно стало набирати воду й тоне.

Нагадаємо, що у селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.

Сьогодні міськрада Вознесенська провела позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Матеріали для встановлення причин і наслідків пожежі скеровано в правоохоронні органи.

Інформації про загиблих або постраждалих на цей момент немає.