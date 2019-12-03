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Під час пожежі в Донецькій області загинули двоє дорослих і двоє маленьких дітей

Вогонь гасили більш ніж годину
У Донецькій області під час пожежі в приватному будинку загинули четверо осіб, у тому числі двоє дітей.
Під час пожежі в Донецькій області загинули двоє дорослих і двоє маленьких дітей Фото:ДСНС

Пожежа виникла в м. Красногорівка (Мар'їнський район) близько 19:55. Пожежники, які прибули на місце події, виявили тіла загиблих - двох дітей 2015 року народження і двох дорослих 1982 і 1976 р.н, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежу вдалося загасити лише через годину. Вогонь знищив перекриття, дах і побутові речі на площі 150 кв. м. На місці НП працювали 10 пожежних і 2 одиниці техніки.

Причину пожежі уточнюють.

Нагадаємо, що у Львівській області вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.

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12 03 2019 09:58
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