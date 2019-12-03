CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Донецькій області під час пожежі в приватному будинку загинули четверо осіб, у тому числі двоє дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час пожежі в Донецькій області загинули двоє дорослих і двоє маленьких дітей
Вогонь гасили більш ніж годину
Фото:ДСНС
Пожежа виникла в м. Красногорівка (Мар'їнський район) близько 19:55. Пожежники, які прибули на місце події, виявили тіла загиблих - двох дітей 2015 року народження і двох дорослих 1982 і 1976 р.н, повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежу вдалося загасити лише через годину. Вогонь знищив перекриття, дах і побутові речі на площі 150 кв. м. На місці НП працювали 10 пожежних і 2 одиниці техніки.
Причину пожежі уточнюють.
Нагадаємо, що у Львівській області вночі згоріло зерно комбікормового заводу в смт Кам'янка-Бузька. Жертв та постраждалих немає.
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