Під час прориву греблі на золотодобувній артілі в Росії загинуло 13 осіб
Аварія сталася в ніч на суботу, 19 жовтня, в районі населеного пункту Щетинкіне під Красноярськом, повідомляє LB.ua.
"Сталося руйнування дамби технологічної водойми золотодобувної артілі. Вода, що линула, затопила в селищі два робочих гуртожитки тимчасового типу", - йдеться в повідомленні.
За останніми даними МНС, загинуло 13 осіб, 12 осіб доставили в лікарні і 15 вважаються зниклими безвісти.
Наслідки прориву дамби ліквідують близько 270 осіб.
Слідком РФ порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки під час ведення робіт, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб).
Слідчі розглядають версію прориву ще однієї дамби в Красноярському краї, яка могла стати причиною прориву в артілі в районі населеного пункту Щетинкіне.
Нагадаємо, що у Японії кількість загиблих унаслідок тайфуну "Хагібіс", зросла до 66 людей.
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