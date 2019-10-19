Під час прориву греблі на золотодобувній артілі в Росії загинуло 13 осіб

У Росії під час прориву греблі на золотодобувній артілі загинули щонайменше 13 осіб

Аварія сталася в ніч на суботу, 19 жовтня, в районі населеного пункту Щетинкіне під Красноярськом, повідомляє LB.ua.

"Сталося руйнування дамби технологічної водойми золотодобувної артілі. Вода, що линула, затопила в селищі два робочих гуртожитки тимчасового типу", - йдеться в повідомленні.

За останніми даними МНС, загинуло 13 осіб, 12 осіб доставили в лікарні і 15 вважаються зниклими безвісти.

Наслідки прориву дамби ліквідують близько 270 осіб.

Слідком РФ порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки під час ведення робіт, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб).

Слідчі розглядають версію прориву ще однієї дамби в Красноярському краї, яка могла стати причиною прориву в артілі в районі населеного пункту Щетинкіне.

Нагадаємо, що у Японії кількість загиблих унаслідок тайфуну "Хагібіс", зросла до 66 людей.