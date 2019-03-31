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Під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинуло чотири людини

316 отримали поранення
В результаті вогню ізраїльських танків під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинули щонайменше 4 палестинця.
Під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинуло чотири людини Фото: facebook.com idfonline

Під час протесту було випущено 5 ракет з території сектору Газа по Ізраїлю, у відповідь на що ізраїльські танки відкрили вогонь по військовим постам ХАМАС, повідомляє AFP.

За даними Міністерства охорони здоров'я сектору Газа, в результаті обстрілу загинули щонайменше 4 людини. Ще 316 палестинців отримали поранення.

Ізраїльські військові зафіксували запуски п'яти ракет по території Ізраїлю з сектора Газа в суботу, 30 березня. Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила про атаку по позиціях ХАМАС у секторі Газа, їх обстріляли з танків, нагадує видання.

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31 03 2019 14:26
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