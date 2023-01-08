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Під час "різдвяного перемир'я" під обстріл рф потрапила гуманітарна місія ООН на Запоріжжі

08 січня 2023, 09:04
Під час
Фото: з вільних джерел
Попри обіцянки ворога припинити вогонь на свято, місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під обстріл рф

На Запоріжжі під обстріл росіян потрапила місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Попри обіцянки ворога припинити вогонь на свято, місія ООН, яка доставляла гуманітарну допомогу в Оріхів, потрапила під обстріл. Окупант продовжує нехтувати правилами ведення війни та гатить по громадах", - сказав він.

За словами Старуха, за дорученням Офісу Президента продовжується фіксація руйнувань і підрахунки потреб у житлі для людей, чиї домівки знищив або пошкодив ворог. Міжнародна спільнота прийняла рішення про арешт російських активів, які можуть бути використані як базис для компенсування збитків.


УкраїнавійнаЗапоріжжяООНобстріл

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