Під час удару по військовому аеродрому "Липецьк" було уражено склади з КАБ – Генштаб

Там могло зберігатись більше 700 керованих авіабомб

ЗСУ вночі завдали удару по російському військовому аеродрому "Липецьк", де базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк". В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація", - заявили в Генеральному штбі.

Щодо ураження літаків на аеродромі інформація ще уточнюються.

В Генштабі додали, що підрозділи ЗСУ завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах рф на тимчасово окупованій території Донецької області: бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника. По двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350.

"Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", - зазначили українські військові.

Джерела в СБУ кажуть, що удар було завдано по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". Там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Після удару українських дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію і масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

За даним джерел, "більшість літаків, розміщених на військовом аеродромі "Липецьк - 2" злетіти не встигли".

Зранку ми писаили, що після атаки безпілотників на російський Липецьк горить аеродром і оголошено евакуацію.