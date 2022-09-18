Під час відступу з Харківщини росіяни втратили понад 50% живої сили та 200 одиниць техніки

Проводячи контрнаступальну операцію в Харківській області, Збройні сили України завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці.

Фото: прес-служба СБУ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За уточненою інформацією, під час відступу підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки. Окрім цього, 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Тепер техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії, а військову частину готують до розформування. Раніше в НАТО повідомили, що підтримка України з настанням зими не ослабне.

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