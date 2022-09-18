НОВИНИПроводячи контрнаступальну операцію в Харківській області, Збройні сили України завдали росіянам колосальних втрат у живій силі та техніці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час відступу з Харківщини росіяни втратили понад 50% живої сили та 200 одиниць техніки
Фото: прес-служба СБУ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За уточненою інформацією, під час відступу підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.
Окрім цього, 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.
Тепер техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії, а військову частину готують до розформування.
Раніше в НАТО повідомили, що підтримка України з настанням зими не ослабне.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 09 2022 11:31 МЕДІА
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- Психологічний удар по росії, який завдав успіх ЗСУ на Харківщині – Том Купер
- Куди рухатиметься далі Україна? Києву знадобиться більше підтримки США та Заходу, щоб перемогти – Ендрю Міхта