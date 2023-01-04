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CУСПІЛЬСТВО

Під час війни експорт з України скоротився на 35%: які галузі постраждали найбільше

04 січня 2023, 15:19
Під час війни експорт з України скоротився на 35%: які галузі постраждали найбільше
Фото: holos.uz
У 2022 році в умовах війни експорт товарів з України скоротився на 35% до 44,1 млрд доларів. Найбільше постраждала металургія.
Про це повідомляє заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у Facebook.
 
За його даними, імпорт товарів впав на 19,6% до 58 млрд доларів.
 
Серед товарів лідером є кукурудза. Експорт склав 5,94 млрд доларів, що на 1% більше, ніж у 2021 році.
 
Олія соняшникова посіла друге місце за вартістю експорту: 5,46 млрд доларів. Скорочення у порівнянні з 2021 роком -14,4%. Водночас експорт насіння соняшнику збільшився в 33 рази до 1,255 млрд доларів. Це той обсяг, який не змогли переробити олійноекстракційні заводи.
 
Експорт залізної руди впав на 57,8% до 2,9 млрд доларів. "Причина - морські порти для руди і інших промислових товарів і далі закриті, до того ж ціни і попит скорочуються через побоювання рецесії", - повідомив Качка.
 
Експорт пшениці впав на 44,7% до 2,6 млрд доларів. Експорт ріпаку збільшився на 8,6% до 1,54 млрд доларів.
 
"Наступні в рейтингу - напівфабрикати зі сталі і гарячекатаний прокат – висвітлюють всю трагедію української металургії. Падіння в обсягах за рік -72%. Загальний обсяг експорту напівфабрикатів 1,9 млн тон вартістю 1,1 млрд доларів, а гарячекатаного прокату 1,3 млн тон вартістю 1 млрд доларів. Але ще яскравіше порівняти січень і грудень. У січні 404 тисячі тон, у грудні - 31 тисяча тон", - повідомив Качка.
 
Географічно 63% експорту припало на ЄС (27,9 млрд доларів). Серед держав-членів ЄС найбільше експорт спрямовувався до Польщі (6,6 млрд доларів), Румунії (3,8 млрд доларів), Угорщини (2,27 млрд. дол.), Німеччини (2,23 млрд доларів), Італії (1,5 млрд доларів) та Іспанії (1,5 млрд дол.)
 
Поза межами ЄС найбільшим ринком експорту стала Туреччина (2,9 млрд доларів), яка випередила Китай (2,46 млрд доларів). Але при цьому експорт до Туреччини в межах року скоротився на 29%, а до Китаю на 69%.
 
З 99,8 млн тон морським транспортом було експортовано 53,8 млн тон. Це на 55% менше, ніж минулого року. Залізничним транспортом було вивезено 33,7 млн тон (+3,4% або +1,1 млн тон у порівнянні з 2021 роком). Автомобільним транспортом було вивезено 12 млн тон, що на 32,4% більше у порівнянні з 2021 роком, повідомив Качка.
 
Міністерство економікиекспорт металобрухту

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