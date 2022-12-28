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CУСПІЛЬСТВО

Під час війни СБУ викрила більш як 1 200 ворожих інтернет-агітаторів

28 грудня 2022, 11:03
Під час війни СБУ викрила більш як 1 200 ворожих інтернет-агітаторів
Фото: Reuters
Із початку повномасштабного вторгнення рф кіберфахівці СБУ викрили понад 1 200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи.
Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру. Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДПСУ з посиланням на начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.
 
"СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення", – розповів Вітюк.
 
Він додав, що наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і тому, що СБУ діє проактивно – намагається працювати на випередження, а не боротися з наслідками.
 
Також Вітюк наголосив, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.
 
"Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України", – повідомив Вітюк.
 
Водночас він зауважив, що потужний кіберспротив – це результат взаємодії багатьох людей і організацій, бо українські громадяни перетворилися на справжню кібертероборону.
 
Кіберполіція за допомогою телеграм-ботів заблокувала понад три тисячі ворожих інтернет-ресурсів, аудиторія яких становила понад 23 млн осіб.
 
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