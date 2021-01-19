Під час візиту Макрона до України може бути підписано декілька масштабних контрактів - посол
"Справді, планується візит президента Макрона до України. Ми працюємо над цим щодня, насамперед - над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - сказав Омельченко на онлайн-конференції "7 років після Майдану" в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".
Посол висловив сподівання, що під час візиту президента Франції до України буде підписано декілька дуже важливих і масштабних контрактів.
"Це передусім великий контракт із компанією Alstom та урядом України щодо постачання електровозів, який передбачає локалізацію також в Україні. Ми також сподіваємося, що встигнемо опрацювати питання щодо розширення співпраці з компанією Alstom із будівництва залізничних швидкісних колій між Києвом і Львовом, Києвом та Одесою", - зазначив Омельченко.
За його словами, також планується підписання контрактів із будівництва станцій питної води.
"Таку станцію вже побудовано в Маріуполі, це десятки мільйонів євро, і ми сподіваємося, що також розпочнеться таке будівництво в Києві та Луганську", - пояснив дипломат.
Раніше голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявляв, що "Укрзалізниця" має дуже застарілий парк і його стратегічно потрібно оновлювати. На цьому етапі, за його словами, "Укрзалізниця" зацікавлена в 50 двосистемних електровозах, здатних транспортувати від 5,5 тис. до 6 тис. тонн вантажу.
Президент України Володимир Зеленський 27 жовтня зустрівся з генеральним виконавчим директором компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем й обговорив перспективи реалізації спільних проектів у залізничній сфері.
27 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що угода між АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і французькою компанією Alstom буде двоетапною: перший етап передбачає отримання 50 електровозів, другий - до 80.
"Планується, що угода між "Укрзалізницею" та Alstom буде двоетапною. Перший етап передбачає отримання 50 електровозів, другий - до 80. Перший етап цієї угоди із обов'язковою локалізацією виробництва в Україні коштуватиме приблизно EUR0,5 млрд", - сказав він.
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