Під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання є обов'язковими
Під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для уникнення спалахів COVID-19, пише "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося в понеділок на традиційній нараді для боротьби з коронавірусом під головуванням Володимира Зеленського, на якій обговорили плани щодо пом'якшення карантину.
"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусу, за добу - 416
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