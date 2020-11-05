Під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання є обов'язковими

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося в понеділок на традиційній нараді для боротьби з коронавірусом

"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%", - наголошується в повідомленні.

Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем / Скрін з відео

Під час впровадження адаптивного карантину в Україні маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для уникнення спалахів COVID-19, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба президента України, про це йшлося в понеділок на традиційній нараді для боротьби з коронавірусом під головуванням Володимира Зеленського, на якій обговорили плани щодо пом'якшення карантину.

"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусу, за добу - 416